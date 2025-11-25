Ish-deputeti Myslim Murrizi, ka komentuar protestën e PD tek Kryeministria, pak ditë më parë, të cilin Berisha e ka quajtur edhe ‘Foltorja 2’. I ftuar në emisonin ‘Frontline Intervieë’ në Report Tv, ai tha se Berishës si besojnë më demokratët.
Ai theksoi se nuk iu bashkua protestës, pasi janë të njëjtët njerëz në atë parti ndër vite dhe nuk pret asnjë ndryshim.
‘Në foltoren e parë kush i qëndroi besnik u flak në rrugë. Berisha iu tha demokratëve që do ta bëjnë partinë konservatore dhe u bënë parti konvervash. Thanë do të bëhemi foltore dhe e bën faltore, thanë do ta bëjmë parti të djathtë dhe e bënë parti djathi. Çfarë përfaqësojnë këta dhe pse duhet që të shkojë unë në një foltore që bënë Berisha. Qysh nga 12 marsi nuk është mbledhur më Këshilli Kombëtar i partisë. Pse duhet që të shkojë një demokratë atje, flas për ata që kanë qenë ndër vite, në atë parti janë po të njëjtët individë që flasin. Unë shkojë në çdo protestë jo në çdo tellaltore ku flasin të njëjtit njerëz’, tha ai.
Murrizi tha se qytetarët duhet që të dalin dhe të protestojnë për problemet e tyre dhe jo vetëm kur organizohet protestë nga partitë politike.
‘Qytetarët duhet që të dalin në shesh për vetën e tyre. Për fat të keq janë të politizuar, nuk dalin në protestë nëse nuk i thërret partia. Nëse opozita i fton në bulevard sot, të mos ulet ditën tjetër me Ramën në tryezë. Thotë që do bëjë betejë për oligarkët dhe i seleksionon. Ngrenë komision për check up dhe nuk flet asnjë fjalë për dializën. Nuk flet për bankers që është vjedhja më e madhe e viteve të fundit’, tha ai.
Qeveria dërgoi pak ditë më parë në GJK vendimin e Gjykatës së Posaçme për pezullimin nga detyra të zv/kryeministres Belinda Balluku.
Lidhur me këtë Murrizi tha se duhet parë se cili do të jetë vendimi që do të marrë Kushtetuesja.
‘Sot është betuar anëtari i ri i kushtetueses Asim Vokshi. Dhe ndryshojnë raportet, se di si do të jetë të rrëzohet një vendim i GJKKO duhen 5 vota dhe të fitojë duhen 5. Por nëse Gjykata Kushtetuese do të jepte vendim kundër Gjykatës Speciale atëherë këta ta marrin reformën ta ziejnë dhe ti pinë lëngun’, tha ai.
