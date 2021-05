Nga Mero Baze

Disa kolegë të mi gazetarë, që u duhet të sigurojnë të ftuar për programet televizive të këtyre ditëve janë në hall. Gjithnjë e më pak, kanë shans të gjejnë dikë, të shkojë në studio të mbrojë Sali Berishën. Përveç disa të “nxituarve” ditën e parë e të dytë, tani të tjerët po hezitojnë.

Por ndërsa figurat politike dhe publike hezitojnë, pas dy ditëve të para, janë dy udhëheqës politik që deri tani kishin heshtur, por po i dalin zot tani së paku me gjestet e tyre.

I pari është Ilir Meta. Ndryshe nga të tjerët, ai hezitoi dy ditët e para dhe nuk foli. Nuk bëri asnjë koment, asnjë deklaratë dhe dukej sikur nuk do fliste për këtë çështje.

Por mjaftoi një Twiter i ambasadores Yuri Kim, që lavdëronte ecurinë e Gjykatës Kushtetuese, duke përmendur disa shifra dhe fjalia që “kjo Gjykatë ka përpara vendime edhe më të rëndësishme”, që Ilir Meta të shpërthente dhe të bënte publik mesazhin për Sali Berishën, duke e quajtur vendimin e SHBA të poshtër dhe duke u betuar se do të luftonin së bashku kundër amerikanëve të pacipë.

Shpërthimi nuk ishte surprizë, pasi kemi parë dhe më keq, por surprizë ishte arsyeja pse shpërtheu. Twiteri i ambasadores Kim ju duk sinjal për Gjykatën Kushtetuese që duhet ta shkarkojë atë dhe shpërtheu, pasi ju duk se i erdhi radha.

Lulzim Basha po ashtu nuk reagoi dy ditët e para. Por sot bëri një gjest të fortë pro Berishës. Ambasadorja e SHBA Yuri Kim e kishte ftuar atë të merte pjesë në demonstrimin që forcat amerikane do bënin në sheshin “Nënë Tereza”. Lulzim Basha nuk shkoi.

Shfaqja e tij në krah të ambasadores amerikane, do të ishte një goditje e fortë për Berishën dhe klanin e tij dhe një argument që Lulzim Basha është i pavarur në vendimet e veta.

Frika për t’u shfaqur në atë fotografi, tregon se Lulzim Basha nuk ka ndërmend ta lëshojë Sali Berishën deri më 13 qershor, sa të rikonfirmojë mandatin e kryetarit. Pastaj si gjithë të tjerët.

Por vetëm një gjë është e sigurtë. Të fitosh sot PD-në si mbështetës i Sali Berishës, është sikur të martohesh me një të vdekur, të cilën as nuk e varros dot, as nuk e mban dot në shtëpi.

Një kryetar PD si luajal i Sali Berishës, është “gjeneral i një ushtrie të vdekur”, që nuk i duhet askujt. Por Lulzim Basha e pranon dhe atë detyrë, mjafton të mos bëjë betejë.

Përveç tij dhe Ilir Metës, secili për hall të vet, askush tjetër nuk po i del më zot në publik Sali Berishës. Dhe kjo është shenja e parë që ai po shkon drejt izolimit të thellë nga vetë ata që duan të kenë një të ardhme në politikë në PD.

Tani të shikojmë dhe kandidatët për kryetar të PD, nëse do konkurrojnë me Lulin në dashurinë për Berishën, apo do konkurrojnë me Berishën, për të shpëtuar PD.