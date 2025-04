Nuk kanë fund gafat e Sali Berishës. Kryetari i Partisë Demokratike gjatë në Pukë, u kërkoi grave e vajzave që të ndëshkojnë me votë Edi Ramën, më 12 maj. Duke ngatërruar kështu sërish datën e zgjedhjeve parlamentare që mbahen më 11 maj.

“Pukjane të mençura dhe shqiptare të mençura, dëgjojeni se si shkon, kalon nga takimi në takim me një gjuhë që nuk po e them më, por e dini vetë ju, në të cilat përpiqet të denigrojë familjen shqiptare. Atë thirrje të tij nuk e pranon asnjë burrë, asnjë grua. Jam i bindur që nënat, motrat, gratë shqiptare do i japin atij më 12 maj atë që meriton më shumë se kushdo tjetër”, tha Berisha.