Ish kryeministri Sali Berisha ka njoftuar mbledhjen e “Foltores” së radhës.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Berisha bën me dije se ditën e premte “Foltorja” do të zhvillohet në qytetin e Beratit.

“Njoftim!

Neser diten e premte me daten 22 tetor ne ora 17:00 ne Pallatin e Kultures te qytetit te Beratit do mbahet “Foltorja: Per nje Parti Demokratike me te bashkuar, me te forte, me te hapur”. Ftoj demokratet dhe demokratët e Qarkut te Beratit te marrin pjese. Vetem te bashkuar fitojme”, shkruan Berisha.

/a.r