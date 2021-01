Gazetari investigativ, Artan Hoxha ka kujtuar sot 21 janarin e vitit 2011 ku në mes të bulevardit u vranë nga Garda e Republikës 4 protestues të pafajshëm.

Hoxha shkruan se këta i vrau qeveria e Sali Berishës, ndërsa Meta është ai që sot ‘bllokun e zi’ të famshëm e mbulon me jargë puthjesh dhe e ka zëvendësuar me Kushtetutën.

Postimi i plotë:

21 janar 2011 – 21 janar 2021

Plot 10 vite pa drejtesi.

Nje krim shteteror, qe mori 4 jete protestuesish te pafajshem, te cilet u vrane nga armet e Komandantit te Gardes se Republikes dhe shefit te shtabit te batalionit special…

Ndersa per ekzekutimin para kamerave te Ziver Veizit dhe Faik Myrtos, u dhane dy denime qesharake, per Hekuran Deden dhe Aleks Niken nuk dihen ende vrasesit.

Qeveria e Sali Berishes, i vrau protestuesit me duar ne xhepa ne bulevard.

Qeveris e Edi Rames, u bleu heshtjen e familjareve te viktimave, me shperblime prej disa qindra milione lekesh, por pa dhene asnjehere drejtesi.

Ndersa Rama e thirri protesten me moton “Sali dorezo bllokun”, Berisha i vrau protestuesit me moton, “askush nuk ma merr dot bllokun”…

Pas 10 vitesh, ministri i brendshem i 21 janarit 2011, Lulezim Basha, eshte kandidati kryesor per kryeminister.

Kandidati kryesor ne pritje per kryeminister me 21 janar, ka 8 vite, qe qeveris Shqiperine dhe premton çdo 21 janar, drejtesi per 4 te vraret dhe ndeshkim per ata qe urdheruan vrasjet.

Kurse njeriu(Ilir Meta) qe u shfaq me ze e me figure, faqe gjithe shqiptareve me bllok te zi ne dore, 10 vite me pas, eshte bere presidenti i Republikes, nga ai, qe i kerkonte te dorezonte “bllokun e zi”.

Tashme “blloku i zi” eshte kthyer ne “kushtetuten e kuqe”, qe mbulohet me jarge puthjesh, para çdo ekrani televiziv….

g.kosovari