Pasi vizitoi deputetët e PD dhe aktivistin Aulon Kalaja, të cilët mbetën të lënduar gjatë protestës së opozitës, Sali Berisha vizitoi edhe një qytetar të shtruar në spital.
Berisha: Si të kam? Ku i ke dhimbjet, të kanë goditur me shqelma si kafshë.
-Doktor, është e ndaluar..
-Berisha: Urdhëro… çfarë të ndaluari. E ka gjuajtur me shkelma, filmoje pak, filmoje.
-Berisha: Asgjë nuk na mposht ne, Rama dhe Lubia do marrin atë që meritojnë. Kudo që të jesh, jemi me ty ne. Njerëzit ku i ke, a i ka njoftuar kush?
-Qytetari: Në Tiranë, e kanë marrë telefonin në komisariat.
-Berisha: Mirupafshim, të shkuara.
Leave a Reply