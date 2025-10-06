Partia Demokratike ka mbështetur kandidaturën e piktorit dhe aktorit Florjan Binajt për zgjedhjet e pjesshme vendore për Bashkinë e Tiranës.
Në një konferencë për medie, Berisha deklaroi se do u paraqesë aleatëve sugjerimin për të mbështetur artistin Florjan Binaj si kandidat për zgjedhjet e 9 nëntorit.
Berisha deklaroi se Binaj është një prej personave që konsideron kauzat qytetare, si të tijat.
“PD duke falënderuar me mirënjohje secilin prej atyre që vendosin të paraqes kandidaturën e tij në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe përballjen me të keqen e këtij vendi që është Edi Rama, informon se, grupi i mandatuar nga PD do t’u paraqesë aleatëve, mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, komunikatorin e talentuar, e lindur Florjan Binaj.
Shpresoj që aleatët opozitarët të bashkohen në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë tek i cili gjejnë veten më shumë se kushdo tjetër të përfaqësuar, qytetarët e Tiranës”, deklaroi Berisha.
Florjan Binaj shpalli një ditë më parë kandidaturën si kandidat i pavarur për Bashkinë e Tiranës. Ai njihet për rolet e tij në Portokalli ku imitonte Edi Ramën. Së fundmi Binaj drejton emisionin ‘Piranja’…
