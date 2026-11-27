Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i është rikthyer edhe një herë kilometrit të fundit për t’i dhënë zemër të tijëve.
Gjatë një takimi në Kamëz, Berisha tha se e di që demokratët janë lodhur e rraskapitur në opozitë gjithë këto vite, por kërkoi prej tyre edhe një sforco të fundit.
“Unë e di se opozitarët kaq vite në opozitë janë të lodhur. Unë e di se janë të rraskapitur. I di të gjitha. Por di dhe këtë që ne kurrë s’duhet të dorëzohemi. Tani që jemi në kilometrin e fundit, ne duhet të qëndrojmë si viganë”, tha Berisha mes të tjerash.
Ai foli edhe për protestën:
“Sot opozita është shtuar me një opozitë të re, e cila ka bërë që në Shqipëri, ajo që quhet mazhorancë të jetë një minorancë, çdo ditë e më e madhe si minorancë. Lëvizja, e quajtur e flamengove, që bashkoi në shesh si kurrë ndonjëherë demokratë, socialistë, të paparti, në dhjetëra mijëra, qindra mijëra qytetarë ishte një goditje shumë e rëndë për regjimin, një damkosje ndërkombëtare e jashtëzakonshme. Revolta studentore ishte shpërthim i një guximi të paparë, shpërthim të atillë guximi rrugët e Tiranës, guximtarë si studentët nuk kishin parë ndonjëherë.
Dhe ja pra ku jemi në një situatë krejt tjetër. Jemi në një situatë në të cilën ka një kushtrim, ka një apel që kjo opozitë, më e madhe se kurrë; kjo opozitë, më luftarake se kurrë; kjo opozitë, më e fuqishme se kurrë, duhet të bashkohet”.
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