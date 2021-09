Ambasadorja e SHBA Yuri Kim nga Uashingtoni i ka përcjellë tjetër mesazh Saliu Berishës pasi ky i fundit tha se dosjet për të ishin shpifje;

“Është e mrekullueshme që nga Washingtoni të koordinonim hapat e ardhshëm në marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Është shumë e qartë që ne jemi shumë serioz në luftën për korrupsionin duke përfshirë edhe rregulloret 7031 , duke mbështetur një Shqipëri më demokratike ,më të fortë dhe me më shumë prosperitet. SHBA ka qenë në krah të Shqipërisë në 30 vitet e fundit ! Ne do të jemi me ju edhe në 30 vitet në vazhdim dhe më gjatë ”, shkruan Kim. Shqiptarja.com