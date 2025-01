Avokati Romeo Kara ka komentuar hetimet e SPAK për 21 janarin, në prag të 14 vjetorit të kësaj ngjarjeje tragjike, ku gjatë protestës së opozitës, pushteti i Berishës vrau 4 persona në bulevard.

Kara sheh me interes dëshminë e mundshme të ish-presidentit Bamir Topi. Ai theksoi se drejtësia nuk mund të vonojë më për të sjellë para përgjegjësisë të gjithë ata që penguan hetimet.

“E shoh me interes dëshminë e Bamir Topit. Të shohim personat përgjegjësi që guxuan të mos lënë hetimet të vijojnë. Dhe të shohim provat e reja. Mendoj se është plotësisht vrasje shtetërore. Do ketë persona të rinj në akuzë nëse kemi proces të rregullt. Vrasje që i shkon për shtat karakterit të Berishës. Ka ndodhur me urdhër nga lart. Do mjaftonte kjo. Padrejtësia shtrihet në kokat më të larta. Kemi sebepin për 21 janarin ta përmendim. S’po marrim 21 janarin dhe akoma nuk i hiqet qafe kësaj Shqipërie. Me një tufë maskarenjsh që e mbështesin. Të mbështesësh një gjakatar. Nuk janë më të paditur. Të vlerësojnë çka ka bërë. Dhe të na hiqen me hipokrizi dhe me dhunë, ngaqë nuk kanë dhunë, shkojnë te denigrimi i atyre që janë kundër. Shqipëria duhet të ndahet nga këta”, tha ai.

“Berisha të vret për pushtetin e tij,” deklaroi Kara, duke theksuar se 21 Janari mbetet një simbol i padrejtësisë shtetërore që kërkon zbardhje të plotë.

“Mendoj se do ketë hetim të plotë. Opozita atëherë pretendon se është provokuar. Por që të ketë Bamiri, ka fituar pikët më të mëdha në politikë pas këtij akti. Akt i rëndësishëm. Bëri kurban gjithë vazhdimin e tij në politikë. E përballoi me dinjitet atë post. Bamirin e veçoj. Ka qenë një lloj opozite edhe kur Saliu ishte në kulmin e tij. Ka ruajtur sensin e pastër të presidencës. Dhe ti supervizosh vilën një presidenti, për ta rrezikuar apo jo. Kjo ka ndodhur tani në Korenë e Jugut, por nga shteti. Bamiri ka qenë në pozita të tilla që zgjodhi në fund vijnë institucionale. Ka qenë vija e kuqe. Po ta shkelur këtë vijë, mund të themi pse. I ka dhënë përkrahje kryeprokurores.

Kot s’kemi thënë atëherë, Berisha të vret për pushtetin e tij. Sot i duhet pushteti se është në kushte mbijetese. Edhe sot, të jetë ai i pabesë të bëjë kodin zgjedhor dhe të dali alternativë, po përballemi me një të keqe. Pa drejtësinë nuk ka asgjë. E kam provuar, janë të padrejtë. Nuk dëshirojnë njerëz që nuk mendojnë si ta. Nuk e pranojnë të folurin ndryshe. I plas tëmthi kur ka njerëz që flasin lirshëm. Por kush janë këta që na skllavërojnë. E keqe jo e vogël. I kanë ndarë tregjet bashkë. Edhe aty ku është në rrugën Mustafa Matohiti i shkojnë të ardhurat. Bëjnë biznes me të ardhurat tona”, tha ai në “Report TV”.