Ish-ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim ka marrë një detyrë të re nga administrata e Trump në Departamentin Amerikan të Shtetit. Kim është emëruar Këshilltare e Lartë për Eficencë dhe Përgjegjësi për Byronë e Çështjeve Europiane Euroaziatike.

Në një intervistë në “News Line” në ABC News, aktivisti politik, Ibsen Elezi, komentoi edhe detyrën e re të Yuri Kim dhe qëndrimet e Berishës ndaj kësaj të fundit.

Ai u shpreh se ish-kryeministrit Berisha, njollën e korrupsionit nuk ia heq dot as Trump dhe as LaCivita.

Po ashtu ai tha se në PD në vijimësi mund të ketë rrjedhje, pasi sipas tij integriteti është zhbërë.

“Asryesja që anoi djathtas në kuptimin teorik të bërjes politikë, është fakti se Berisha ka qasje me mendësi të majtë. Të heqësh njollën e minuesit të demokracisë është të kryes veprime që tregojnë të kundërtën e saj. Berisha duhet të përballet me burrni me sistemin e drejtësi. Nuk ia heq LaCivita apo Trump, njollën. LaCivita nuk ka informacion çfarë ndodh këtu, ne jetojmë këtu dhe nuk i besojmë ato që ndodhin sepse janë të paparashikueshëm”, u shpreh ai.