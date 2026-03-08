Ish-deputeti demokrat Ervin Salianji vijon me turin e foltoreve të tij nëpër Shqipëri, teksa sot ndodhet në Vlorë.
Në fjalën e tij, Salianji u shpreh se figurat aktuale të PD duket sikur kanë ngrirë në kohë, flasin me një gjuhë të vjetërsuar si dhe u bëjnë qytetarëve premtime imagjinare.
Ish-deputeti gjithashtu iu drejtua dhe Sali Berishës duke i kërkuar llogari për humbjen e thellë nga zgjedhjet e 11 majit.
Salianji: Si mund të hapet një parti që kërkon të përjashtojë anëtarët e vet? Lidershpi i PD po zgjedh anëtarët që kërkon vetë. e ka bërë këtu, presim kur të vijë dega Vlorë. E kanë bërë në Himarë, duke zgjedhur kryetarin dhe duke përjashtuar natarët dhe duke shkuar në logjikën që një kryetar zgjidhet me votat e 17 anëtarëve. Kanë përjashtuar njerëzit më të votuar. Paracaktohen kryetarët. Në Durrës një njeri që nuk ka qenë as anëtar i PD bëhet kryetari i partisë. Rregullat mesa duket janë kush ka ndonjë njohje apo i afërm me lidershipin e PD.
Këta që kemi në drejtim duke se kanë ngrirë në kohë. Të njëjtat figura, formua, të njëjtat mënyra komunikimi, ndërkohë që miqtë ndërkombëtarë dhe qytetarët presin rotacion, ata flasin me një gjuhë kodra pas bregut me një gjuhë të vjetërsuar, me premtime imagjinare. E pyes nga kjo sallë Berishën, kush e ka përgjegjësinë për humbjen kaq të thellë të zgjedhjeve të fundit?
