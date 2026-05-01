Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka zhvilluar një takim bilateral me Kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, në kuadër të punimeve të Forumit të International Democrat Union (IDU) që u mbajt në Zagreb .
Takimi u zhvillua në një atmosferë miqësore dhe konstruktive, duke u fokusuar në zhvillimet politike në Shqipëri dhe rajon, si dhe në procesin e integrimit europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Berisha shprehu mirënjohjen e thellë për mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve në rrugën drejt Bashkimit Europian, duke vlerësuar veçanërisht rolin e Kryeministrit Plenković, njëherazi President i HDZ.
Ai ndaloi tek shqetësimet mbi situatën politike në Shqipëri, duke theksuar regresin demokratik, tendencat autokratike të qeverisjes, mungesën e zgjedhjeve të lira e të ndershme, ndikimin e krimit të organizuar dhe karteleve të drogës në procesin zgjedhor e jetën ekonomike, si dhe nivelet e larta të korrupsionit dhe mungesën e llogaridhënies institucionale.
Sipas njoftimit zyrtar të PD-së, të dyja palët ranë dakord se procesi i integrimit europian duhet të mbështetet mbi meritë dhe përmbushjen e standardeve demokratike, duke shmangur një qasje të bazuar vetëm në konsiderata gjeostrategjike.
Kryeministri Plenković rikonfirmoi mbështetjen e Kroacisë për Shqipërinë dhe për procesin e integrimit europian, duke nënvizuar rëndësinë e respektimit të kritereve demokratike si bazë e këtij procesi.
Në përfundim, palët u angazhuan për forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave, me synim mbështetjen e demokracisë dhe të ardhmes europiane të Shqipërisë dhe rajonit.
