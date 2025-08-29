Përplasja e radhës mes Trump dhe George Soros i ka dhënë një mundësi Sali Berishës për të kërkuar heqjen e non gratës që sipas tij e ka dhuratë të pakërkuar nga miliarderi 95 vjeçar amerikan.
Por në historinë e gjatë të tranzicionit ku Sali Berisha është aktor kryesor, ai ka një raport të dyfishtë me George Soros, të karakterizuar jo vetëm nga fërkimet, por edhe nga stina të gjata dashurie.
Analisti Roland Lami, i cili ishte i ftuar në “Tirana Live” u shpreh se është vështirë të gjesh parime politike të drejta te figura e ish-kryeministrit të Shqipërisë, Sali Berisha.
Sipas tij, Berisha nuk i manifeston këto parime dhe në këto rrethana veprimtaria e tij varet nga interesat e momentit. Më tej Lami theksoi kryetari i PD-së po tenton të shpikë armiq për të fituar vëmendje.
“Është e vështirë të gjesh parime të Berisha, ai e ndërton ligjërimin në formatin e agjendës dhe interesave që i shkon për shtat atij. Po shpik armiq për vëmendje, sepse s’ka parime. Berisha po aktron si populist i djathtë”, tha ai.
Më tej, Lami theksoi se Partia Demokratike nuk mund të rigjenerohet për sa kohë në krye të saj qëndron Sali Berisha.
“Rigjenerimi i PD derën e ka të mbyllur. Askush nuk do mund t’i ngrejë krye Sali Berishës”, tha ai.
Ai analizoi dhe përbërjen e Parlamentit dhe thotë se puna e mazhorancës do vijojë e qetë pasi opozita nuk ka asnjë shans ligjor, që t’i bëjë ballë në Kuvend pasi vetë numrat e konfiguruar nga zgjedhjet e 11 majit e kanë “vulosur” fatin e sesionit të ri parlamentar.
“Një opozitë me 50 numra, ku përballë ka një mazhorancë me një shumicë, nuk e pengon aspak punën e qeverisë. Do jemi në një “Déjà vu” të legjislaturës së kaluar. Do dalin në dukje më shumë elementët agresivë.”, tha ai.
