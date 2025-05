Gazetari i JavaNews, Ardit Rada, ishte i ftuar në “Off the Record” ku komentoi kërkesën e Sali Berishës drejtuar SHBA që të shpallë grupet kriminale në Shqipëri si terroriste.

Rada bëri një krahasim të Berishës me Maduron në Venezuelë, duke shtuar që teza që SHBA nuk do të njohë zgjedhjet në Shqipëri është e kotë dhe mashtrim i madh.

“Berisha foli sot njësoj si komunisti Maduro kur i kerkoi Donald Trumpit t’i shpallë organizata shqiptare si terroriste. Pa Berisha lajmet se çfarë kishte thënë Nikolas Maduro i Venezuelës 24 orë përpara dhe u frymëzua: “Kartelet shqiptare cenojne demokracine”. Këta i thonë demokratëve që mos u zhgënjeni dhe rrini me shpresë se ka një opsion që SHBA nuk do t’i njohë zgjedhjet. Keni parë ju në ndonjë vend që SHBA të pranojë apo te kundershtoje zgjedhjet? Dy here kane nderhyre SHBA-te. Ne 1996 kur Berisha beri ate qe beri dhe ne 1998 kur Berisha coi tankun te selia e PD. Nuk është praktikë e SHBA që të njohë dhe mosnjohë zgjedhje se s’eshte institucion. SHBA si shtet njeh Shqiperine si shtet dhe kaq. Pastaj Uashingtoni ka organizma fjala bie si SPAK-u, ne mungese te ambasadorit te tyre. Qe i ka besuar dhe i beson kur t’i raportojne per 11 Majin”, tha Rada.