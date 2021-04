Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi nga studioja e “Zgjedhje 2021” në “Vizion Plus” se më 26 prill kreu i qeverisë, Edi Rama, do të arratiset në Beograd.

Sipas tij, Rama do të kërkojë azil politik sepse pozitat e tij janë rënduar shumë.

“Rama më 26 prill do t’ja mbathë për një kohë të gjatë në Beoigtrad dhe pastaj do të përpiqet të marrë partinë, nëse nuk ja marrin këta të tjerët. Edi Rama ka probleme madhore karakteriale.

Edi Rama në këtë fushatë paraqitet si një njeri që nuk ka të shkuar sepse nuk ka realizuar asgjë në tetë vite, një njeri që nuk ka të sotme se nuk ka një program, një njeri që nuk ka të ardhme se programi është ai që garanton zbatimin.

Zoti Rama, për mua, është në prag të përfundimit të karrierës së tij politike dhe më së shumti, do të bëjë një arrati në Beograd për azil politik.

Në Beograd sepse Turqia nuk do të marr përsipër të acarojë marrëdhëniet me Shqipërinë, duke i dhënë azil politik atij.

Aktet e fundit po të marrim, meritojnë secila dosje 30-40 vjet dënim. Si mund të nxirren të dhënat e shqiptarëve në kasafortat e mafiozëve të PS?

Si mund të gjobitet vendi yt për Becchetin? Nuk ka drejtësi që mund të mbrojë Edi Ramën për këto krime. Nuk janë të gjithë si ata që ka emëruar Edi Rama.

Nuk ka drejtësi që mbron njeriun kur nxjerr të dhënat private të shqiptarëve. SPAK është në krye. Kryetari i SPAK ishte brenda listave të tyre. Edi Rama për të zezat e tij mund të krahasohet ose vjen pas Enver Hoxhës”, Deklaroi Berisha.

Duke mos bere sens ne keto akuza, pasi eshte Berisha njeriu qe i ka sjelle trauma ketij vendi dhe per me teper qe ka bashkepunuar me Miloshevicin dhe gjityhe udheheqesit serbe ne dem te interesave te vendit qe nga viti 1992.

Ndoshta ka ndonje informacijon te gabuar nga njerezit e gruas Liri Berisha, te cilet jane ne hierarkine me te larte te sherbimit sekret serb!