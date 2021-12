Çfarë do të ndodhë me PD-në në 12 Dhjetor? Kësaj pyetje i është përgjigjur Sali Berisha në ‘Opinion’ mbrëmjen e së enjtes i cili komentoi edhe pronësinë mbi selinë e PD.

“Mëngjesin e 12 Dhjetorit ne do të anulojmë çdo vendim të fundit të Lulzim Bashës. Do të ngrejmë një komision. Selia nuk është e tij, s’është pronë e Lulzim Bashës. Është pronë e Partisë Demokratike. Në 12 Dhjetor do të kemi një PD të rithemeluar” – tha Sali Berisha.

