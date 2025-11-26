Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha përmes një postimi në “Facebook” ka reaguar lidhur me ndarjen nga jeta në moshën 40-vjeçare të këngëtarit Shpat Kasapi. Berisha e ka cilësuar këngëtarin një yll.
Ai ngushëlloi familjarët dhe të afërmit e 40-vjeçarit teksa shkruan se ai do të ndriçojë gjithmonë pasi ka lënë pas një dritë të pashuar. Këngëtari u nda nga jeta këtë mërkurë pasi nuk i ka mbijetuar atakut kardiak.
“Një yll u shua, por la plot dritë! Miq, dielli perëndoi përgjithmonë për Shpat Kasapin, njërin nga yjet më të shndritshëm të këngës, muzikës pop të kombit.
Ai nga skena e koncertit fluturoi në qiell, por la mbrëmë dritë të pashuar që do ndriçojë gjithmonë. Ngushëllimet më të ndjera familjes, të afërmve, miqve dhe fansave të tij të panumërt. Shpirti dritë. Amin”, shkruan Berisha.
