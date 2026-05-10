Sali Berisha ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Ramanë podcast se Shqipëria është më afër se kurrë pranë integrimit në BE. Në një videomesazh të shpërndarë në rrjetet sociale, kreu demokrat akuzoi kryeministrin se në “monologun e tij të së dielës” fshehu raportin e Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Europian për Shqipërinë. Sipas tij dokumenti i PE-së ngre shqetësime edhe për mungesën e rolit të parlamentit në procesin e integrimit, situatën e mediave, trajtimin e minoriteteve dhe nivelin e lartë të varfërisë tek fëmijët shqiptarë.
“Raporti damkos zgjedhjet si një proces në të cilin linja mes institucioneve shtetërore e strukturave partiake u shua, vota u ble, financime të paligjshme. Ngrihet mungesa e rolit të parlamenti në procesin e integrimit ndërkohë që kërkohet të ketë rol qëndror. Denoncohet qëndrimi i qeverisë ndaj minoriteteve e mediave. Ndaj fëmijëve shqiptarë ku gjysma e tyre jetojnë të përjashtuar e në rrezik varfërie”, u shpreh Berisha.
Ai u ndal edhe tek kritikat e raportit ndaj nismës “Ballkani i Hapur”, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të minuar integrimin europian të vendit.
“Dënohet me forcë Ballkani i hapur dhe letra e Vuçiç-Rama si përpjekje për të minuar procesin e integrimit. Rama fshehu një dokument themelor të BE-së për Shqipërinë dhe nuk shqiptoi asnjë fjalë për raportin IBAR. Prej muajsh ndaj Shqipërisë po shtohen kushte dhe kërkesa të reja në nga vendet anëtare”.
Berisha ironizoi deklaratat e Ramës për mediat dhe startup-et, duke e akuzuar se kontrollon shumicën e mediave në vend dhe përdor propagandën për të manipuluar opinionin publik.
