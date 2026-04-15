Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha zhvilloi pasditen e sotme një bashkëbisedim me fermerë në Berat.
Në fjalën e tij, Berisha u ndal te problematika e krijuar veçanërisht gjatë javëve të fundit, kur ndikimi i konfliktit në Lindjen e Mesme u shoqërua edhe me pasoja ekonomike, për shkak të rritjes së çmimit të naftës, gjë që preku edhe Shqipërinë.
Teksa iu drejtohej fermerëve të zonës, Berisha hodhi akuza ndaj kryeministrit Edi Rama se po mashtron këtë kategori, duke mos iu kompensuar naftën, njësoj siç ndodh në vendet e tjera të Europës.
“Kam ardhur me një ndjenjë revolte të thellë në shpirt, pasi vetëm 5 ditë më parë, ai që meriton çdo epitet, por ne nuk prishim gojë, u thoshte fermerëve në Lushnjë se në Europë nuk subvencionohet më nafta. Në një kohë kur në mënyrë absolute, nuk ka vend në Europë që nuk e bën. U flet kështu fermerëve që jetojnë me djersën e tyre, punon, zgjohet në 5 të mëngjesit dhe e mbyll me Hënë ditën e punës. Dhe ky kryeministër shkon edhe mashtron në mënyrën më të paturpshme”,deklaroi Berisha.
