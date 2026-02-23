Sali Berisha, në një konferencë për shtyp nga selia e Partisë Demokratike, theksoi se protesta e 28 shkurtit do të jetë ndryshe.
“E shtuna është dita e kryengritjes paqësore. Qytetarët mezi e presin për të shprehur zemërimin, revoltën e tyre, urrejtjen e tyre ndaj hajdutëve. Dhe, do të jetë një revoltë, një kryengritje do të thosha më e fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit të atyre që keni parë. Tani, kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarive të saj”, tha Berisha.
“Për të gjitha do informoheni në përputhje me vendimet që do merren. Por, e shtuna është dita e triumfit të opozitës, e triumfit të shqiptarëve mbi hajdutët”, shtoi kreu demokrat.
