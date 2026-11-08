Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e mbajtur sot më 8 nëntor përmendi sërish progres-raportin për Shqipërinë.
Berisha shprehet se progres-raporti e damkos vendin tonë si një narko-shtet.
“Java ishte tejet e trishtë për narkoregjimin e Padrinos së Shqipërisë. Raporti i Komisionit Europian që është dhe raporti më i rëndësishëm për procesin më kryesor të Shqipërisë, avancimin e saj drejt integrimit në Bashkimin Europian, këtë vit ishte si asnjë vit më parë.
Këtë vit raporti pasqyronte në tërësi në aspekte tërësore realitetin dramatik të Shqipërisë. Në raport, në çdo rresht, në çdo paragraf, Padrino dhe organizata e tij kriminale merrnin nga një damkë të zezë.
Sipas raportit, zgjedhjet nuk plotësuan kriterin më themelor ndërkombëtar të zgjedhjeve të lira, barazinë e palëve në garë dhe u ndërthurën me ndikime nga më të ndryshmet.
Raporti denoncon Edi Ramën dhe parlamentin për bllokimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese”, tha Berisha.
Më tej, Berisha theksoi se kryeministri Rama është kthyer në një “kufomë politike”, nga goditja që ka marrë nga revolta studentore.
Sipas tij, Partia Demokratike nuk është ndalur e nuk do të ndalet së organizuari protesta kombëtare në mbështetje të studentëve.
“Ndërkohë, revolta studentore ka vazhduar e fuqishme.
Partia Demokratike ka organizuar dhe organizon përsëri protesta kombëtare në mbështetje të studentëve dhe mund të them se goditjet që ka marrë Edi Rama nga revolta studentore e kanë bërë atë një kufomë politike krejtësisht të pashpresë, e kanë damkosur para shqiptarëve dhe mbarë botës”, u shpreh Berisha.
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