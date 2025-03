Kreu i PD-së Sali Berisha foli sot për protestën e opozitës kundër vendimit të qeverisë për mbylljen e TikTok.

Berisha tha se protesta e 15 Marsit do jetë protesta më madhështore që Shqipëria ka pasur ndonjëherë.

Gjithashtu Berisha i bëri thirrje prindërve që mos të çojnë fëmijët në shkollë ditën e hënë. Berisha kërkoi që nxënësit të bojkotojnë mësimin, për të treguar qëndresën e tyre kundër mbylljes së TikTok.

Berisha: Së pari protesta e nxënëseve studenteve të rinjve para kryeministrisë do jetë protesta më e bukur më madhështore që ka njohur Shqipëria deri më sot. Protesta kundër censurës, me të cilën çdo fëmija i çdo moshe që ka smartphone del e bëhet luftëtar kundër diktaturës në mbrojtje të TiokTok dhe kundër narkodiktarturës. Aty ku fillon censura fillon diktatura.Kam dhe një thirrje tjetër të fillojë bojkoti i mësimeve, po ja vlen të dashur fëmijë. Rama kërkon të varë në sheshin Skënderbe TikTok, sepse e kritikoni ju, prandaj filloni grevat. Greva huaj është të bojkotoni mësimin që ditën e hënë. Do të ishte madhështore të mungoni sa më shumë, orën e parë gjë madhështore që të mungonin sa më shumë,. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hënë në mësim.