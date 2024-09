Në emisionin ‘3D nga Alban Dudushi’ në RTSH gjatë një analize lidhur me zhvillimet më të fundit në ballafaqimin e Sali Berishës me drejtësinë u shpreh se që kur shkuan avokatët dhe tërhoqën dosjen e hetimit procesi ka marrë rrugë.

Sipas saj, që ku tërhoqën dhe morën në dorëzim dosjen hetimore, kanë 10 ditë kohë, por edhe nëse nuk përgjigjen brenda 10 ditëve kjo s’ka vlerë.

“Gjyqtari do të vlerësojë nëse ka nevojë për hetim apo jo. Nëse e quan të ligjshme dosjen hetimore vijon me gjykimin në themel. Berisha bënte autogol kur thoshte se u kam thënë fëmijëve që për ju përgjigjem unë. Ai në fakt po përgjigjet për fëmijët. Kur ka shkuar te SPAK-u nuk e ka pritur asnjë dhe ai e ka interpretuar si fyerje këtë. Aty thjeshtë i kanë dorëzuar dosjen. Bëri te SPAK-u një protestë të turpshme. Një herë thotë pagoi dhëndri 500 mijë euro për gjyqin në Angli, pastaj thotë se vajza i pagoi 500 mijë euro burrit. Justifikime që nuk qëndrojnë. Sulmi ndaj diplomatëve amerikanë tregoi se ai është tërësisht i çoroditur. Dosja me 500 faqe bën të qartë se për çfarë është shpallur ‘non grata’. Mbi bazën e kësaj dosje ‘non grata’ ndaj tij qëndron katër cipërisht.”, tha Gjikondi.

/a.r