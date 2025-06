Edhe pse Partia Demokratike mori një rezultat të thellë humbës në zgjedhjet e zhvilluara në vend, ish-kryeministri Sali Berisha në daljet e tij, vijon të pretendojë për vjedhje votash.

Në një intervistë në “Edicioni i Fundit”, në ABC News, gazetari Fatos Mahmutaj u shpreh se rezultati ka dalë dhe Shqipëria e ka marrë rrugën e saj.

Ndërsa për kreun e PD Sali Berisha, Mahmutaj tha se është drejt vdekjes politike dhe se më 11 maj mori goditjen e fundit nga shqiptarët.

“Berisha do të justifikohet përpara ndjekësve të tij duke pretenduar që është abuzuar me votat. Ai ka treguar në 35 vite që ka bërë politikë antishqiptare. Berisha vazhdon me gënjeshtrat dhe mashtrimet që besoj as vetë nuk i besoj thjesht për t’u thënë ndjekësve të tij që ne po punojmë.

Më tej gjatë intervistës theksoi se Berisha sado që është treguar antishqiptar, nuk e ndalon dot integrimin e vendit.

“Berishën e mundi Taulant Balla, Zegjineja e Fierit, të gjithë këta dhe realisht mund të themi që Berisha ka gënjyer gjatë gjithë kësaj kohë. Sa për mbrojtjen e votës së lirë, Berisha ka dhënë shembullin e tij prej horri dhe të një njeriu që gënjen e mashtron. Këta janë të bindur edhe vetë që nuk kanë fituar por thjesht duan të hedhin tymnajë dhe për t’i thënë ndjekësve të tyre që socialistët kanë vjedhur vota”, tha mes të tjerash ai.