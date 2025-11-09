Analisti Roland Bejko, i ftuar në ABC News, theksoi se Sali Berisha po fshihet pas kandidatëve “të pavarur” për të justifikuar humbjen e madhe, që do pësojë në pesë bashkitë e vendit.
Ai theksoi se Partia Demokratike e braktisi edhe Florjan Binaj, i cili u prezantua si kandidati “i pavarur” për Bashkinë e Tiranës.
Sipas tij, Florjan Binajn e konsumoi mbështetja e Sali Berishës.
“Berisha është ai që fshihet pas tyre, deri në momenti që i shpalli. Këtë nuk duan të marrin pjesë në zgjedhje, për të mos shtuar rekordet e humbjes në zgjedhjet.
Këta të PD e lanë vetëm dhe Florjan Binajn në Tiranë. Nuk është mbështetur dhe nuk do mbështetej. Këtë e thotë prognoza dhe faktet në terren.
Askush nuk ishte gati të jepte financa për kandidatin. E konsumoi mbështetja e Sali Berishës. E bëri të humbte shumë pikë. Berisha ka zë rrugën dhe ka penguar të gjithë opozitën për të qenë një alternativë fituese.”, tha ai.
