Zv/ministri i Mbrojtjes, njëherësh kreu i Partisë Socialiste Fier, Petro Koçi i ka bërë një skaner atyre që ndodhën në Shqipëri gjatë vitit që lamë pas, në rrafshin politik dhe jo vetëm. Gjatë një interviste për gazetën “SOT” dhe të mbushur me shumë detaje interesante, e madje deklarata të forta, numri 1 i socialistëve të Fierit shprehet i bindur se në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit Partia Socialiste do të dalë fitues duke marrë një mandat të tretë, pasi është e vetmja alternativë për shqiptarët, ndërkohë që përballë saj është Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që sipas tij, janë dy parti që i kanë shkaktuar plot dëme e fatkeqësi vendit, sikundër është tragjedia e “Gërdecit” dhe “21 Janari”. Po ashtu, zv/ministri ka shpërthyer edhe në akuza të forta në adresë të presidentit Ilir Meta dhe ish-kryeministrit Sali Berisha, të cilët i akuzojnë se po tentojnë sabotimin e reformës. Sipas tij, thirrjet e Berishës dhe Metës për revolta janë të kota, sepse s’ka shanse që Shqipëria të digjet më. Ndërkohë, zoti Koçi shkoi përtej teksa akuzoi Berishën se është peshkaqen i korrupsionit.

-Zoti Koçi, Shqipëria mbylli një vit të trazuar politikisht dhe në këtë intervistë do donim të bënim një bilanc të kësaj situate. Doja ta nisja bisedën nga zhvillimet më të fundit. Debati që ka nisur është ai për kufirin detar. Si i komentoni qëndrimet e politikës për zgjerimin e Greqisë me 12 milje? Kryeministri Rama thotë është e drejta e saj, presidenti e opozita janë kritikë.

Greqia po ushtron një të drejtë, sikundër po ashtu Shqipëria. Për sa u përket interesave territoriale të Shqipërisë nuk kemi asgjë të re. 12 milje është e drejtë e çdo vendi bregdetar si i yni. Kjo nuk prek dhe s’ka të bëjë me hapësirën detare mes dy vendeve tona. Delimitimi në ketë rast rregullohet sipas ligjeve ndërkombëtare dhe rregullimeve kombëtare, ku për ne udhëheq dhe busull është vendimi i Gjykatës Kushtetuese.

-A është më shumë kjo një lëvizje strategjike e Greqisë për përplasjet me Turqinë?

Rëndësi ka që ky përcaktim i Greqisë nuk ka lidhje me hapësirën detare mes dy vendeve tona. Sa i përket situatës mes Greqisë dhe Turqisë, Shqipëria uron paqe dhe stabilitet mes tyre, ndërkohë mbështet mekanizmin lehtësues të ngritur nga NATO.

-Në 25 prill do të kemi zgjedhje. Mendoni se do të kemi zgjedhje normale, apo do të kemi tensione, pasi ish-kryeministri Berisha paralajmëroi se opozita duhet përgatitet për një 20 shkurt të dytë nëse humbet zgjedhjet?

Besoj se do të kemi zgjedhje të qeta. Sali Berisha është kartë e djegur politike dhe s’mund ta djegë me këtë vend. Çdo individ që do të guxojë të përsërisë Berishën do të përgjigjet si Çeçua para ligjit.

-Për herë të parë do të kemi protagonist presidentin. Meta ka deklaruar se do të ngrejë dhe shtabe monitorimi, ndërsa e ka treguar hapur se është në krah të opozitës për rrëzimin e regjimit siç e quan ai. Si i komentoni qëndrimet e presidentit?

Presidenti Ilir Meta ka probleme me veten. Shqipëria s’ka ndërmend të paguajë problemet personale të presidentit aktual. Shtabet e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Presidencë vetëm sa e thellojnë antikushtetutshmërinë “Metiste” në institucion. Ilir Meta e ka shkelur me këmbë Kushtetutën. Babai i tij shpirtëror ishte dhe mbeti Sali Berisha. Me vjen keq që Partia Socialiste nuk pati aq mend sa ta kuptonte këtë qysh në vitet ‘90.

-Si i shihni lëvizjet në kabinetin qeveritar? Lleshaj iku dhe u pasua nga Çuçi, ndërsa znj. Xhaçka shkoi ministre e Jashtme dhe z. Peleshi ministër i Mbrojtjes. Mendoni se ka nevojë dhe për rifreskime të tjera duke qenë se jemi në një vit elektoral?

Unë besoj se këto ishin ndryshimet e fundit për këtë mandat qeverisës. Ishin ndryshime që e forcuan kabinetin qeveritar. Vetëm pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit me siguri do të kemi një qeveri të re Rama.

-Kreu i SPAK pak ditë më parë tha se viti 2021 do të jetë vit i vështirë për të korruptuarit. Sipas jush kush duhet të japë llogari para SPAK dhe a duhet të hapen dosjet e vjetra?

Për Strukturën e Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit s’ka rëndësi mosha e dosjes, por pesha e korrupsionit. SPAK tashmë e ka fuqinë dhe lirinë e veprimit. Sidoqoftë qytetarët shqiptarët presin një peshkaqen korrupsioni të bjerë në rrjetën e Prokurorisë Speciale.

-Kohët e fundit ish-kryeministri Berisha ka sulmuar hapur reformën në drejtësi. Së pari sulmoi kryetaren e ONM dhe kjo solli reagimin e Brukselit. Berisha kërkoi falje. Ndërkohë që nga ana tjetër ai sulmoi edhe kryetaren e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, gjë që solli një reagim të fortë të ambasadores amerikane. Pse Berisha e sulmon reformën në drejtësi?

Ish-presidenti dhe ish-kryeministri Sali Berisha është një nga peshkaqenët e korrupsionit dhe krimit në vend. Mos prisni të mos luftojë kundër drejtësisë. Ai me presidentin Ilir Meta bënë gjithçka ta bllokonin reformën në drejtësi. Tani përpiqen ta dekurajojnë atë dhe ta kompleksojnë që të mos veprojë. Por ata harrojnë se prapa reformës në drejtësi është vullneti Euro-Atlantik i pathyeshëm, i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Europian.

-Jemi thuajse 4 muaj para ditës kur qytetarët shqiptarë do t’iu drejtohen kutive të votimit. Ju jeni një politikan me shumë eksperiencë dhe tashmë keni marrë drejtimin e PS Fier. Si po ecën organizmi dhe përse qytetarët duhet t’ju besojnë një mandat të tretë qeverisës në 25 prill?

Unë e kuptoj se shumë njerëz fjalën Rilindje e përdorin me ironi apo për diversion, por shqiptarët mes Partisë Socialiste dhe rivdekjes do të zgjedhin Partinë Socialiste dhe shqipen e Edi Ramës. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do të ishin rivdekje si në Gërdec, 21 Janar, etj.

g.kosovari