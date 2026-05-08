Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë në një konferencë për mediat këtë të premte, më 8 maj, ku foli për raportin e Parlamentit Europian për progresin e Shqipërisë në procesin e integrimit.
Gjatë fjalës së tij, duke iu referuar raportit, Berisha tha se aty theksohet se gjysma e fëmijëve shqiptarë janë në rrezik varfërie. Por sipas tij, qeveria nuk po merr asnjë masë.
“Raporti është një dokument i jashtëzakonshëm, në të cilin konstatohet me dhimbje të madhe se gjysma e fëmijëve shqiptarë janë në rrezik varfërie dhe se qeveria nuk ka asnjë masë për fëmijët e përjashtuar, për fëmijët në mjerim. Denoncohet indiferenca në politikat sociale ndaj të rinjve, fondet e ulëta në arsim.
Denoncohet mungesa e një politike të qartë strehimi social për të rinjtë, për studentët, për punësimin e tyre. Kërkohet revokimi i menjëhershëm i amendamenteve të ligjit famëzi të investimeve strategjike. Kërkohet regjistri i plotë i këtyre investimeve.
Dënohet me forcë diskriminimi i minoritarëve në punësim dhe në qëllime të tjera. Dënohet me forcën më të madhe ndërhyrjet brutale të Edi Ramës në sistemin e drejtësisë, në sistemin e prokurorisë. Në çdo rresht të tij ku ka shkelje dhe mospajtime, janë tre emra famëzi, Edi Rama, Lubi Balluku, Niko Peleshi.”, tha Berisha duke shtuar se “lakrorit i kanë dalë petët”.
Lideri demokrat prezantoi një më një pikat në raport, që sipas tij vërtetojnë dhe mbështesin denoncimet e vazhdueshme të opozitës.
Duke u ndalur tek pika për varfërinë e fëmijëve, ai e konsideroi këtë si një nga “lajmet më të zeza që vjen nga Brukseli”.
Sipas tij, janë 8 rezoluta nga vjeshta e vitit 2024 gjer sot, që denoncojnë gjendjen dramatike në Shqipëri.
Lideri demokrat u ndal në një tjetër pikë të raportit, duke u shprehur i bindur se ai konfirmon se zgjedhjet elektorale të 11 majit të vitit të shkuar, ishin një “farsë elektorale“.
Sipas Berishës, raporti i PE-së sanksionon “përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, përjashtimin e qytetarëve nga procesi i integrimit” dhe “paralajmëron se parlamenti duhet të jetë forumi qendror i këtij procesi”. Kreu i opozitës shprehet se ky është një dokument i të gjithë spektrit politik.
