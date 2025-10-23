Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar me kritika ndaj nismës qeveritare “Paketa e Maleve”, duke e cilësuar atë si “një plaçkitje të madhe” dhe një skemë që rrezikon të ndezë konflikte për pronat në zonat malore të vendit.
Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se, përmes kësaj pakete, “po mbjell farën e armiqësive dhe vëllavrasjes” në veri të vendit dhe në komunitetet malore, duke injoruar pronësinë e banorëve lokalë mbi tokat që, sipas tij, janë trashëgimore dhe komunale.
“Edi Rama me asgjë nuk mund të mbulojë armiqësinë e tij të egër ndaj veriut të Shqipërisë dhe zonave malore. Në vitin 2012, ne miratuam ligjin që përjashtonte për tetë vite nga taksat investimet në zonat malore, por askujt nuk i merrej asnjë centimetër tokë. Ai që donte të investonte, merrej vesh me pronarët. Ky po bën të kundërtën”, tha Berisha.
Lideri i opozitës i bëri thirrje të drejtpërdrejtë investitorëve që të mos ndërhyjnë në pronat e komuniteteve lokale pa pëlqimin e tyre.
“Unë ftoj investitorët, mos të prekin tokën e tjetrit. Nuk ka moral të rrëmbesh tokën e tjetrit. Edhe ajo që është komunale është pronë e komunitetit dhe pa ujdinë e tij nuk mund të prekësh asnjë centimetër,” theksoi Berisha.
Leave a Reply