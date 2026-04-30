Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kristaq Kume, ka komentuar këtë të enjte, më 30 prill, procesin në të cilin ka hyrë Partia Demokratike për zgjedhjen e kryetarit.
Në një intervistë në rubrikën “Përballë Lajmit” në Klan News, me gazetarin Besard Jacaj, Kume e riktheu vëmendjen tek “neni Basha”.
“Për mendimin tim do të jetë vështirë dhe nuk do të jetë efektive të cosh në gjykatë. Por mund të ketë sens diçka tjetër, që është lejuar të konkurojë dikush, sipas statutit, neni Basha i famshëm është shkruajtur që nëse humbet zgjedhjet nuk mund të konkurrosh më. Jep dorëheqjen menjëherë dhe nuk mund të konkurrosh më. Këtë mund ta dërgojnë, po, dhe unë pres që, nëse dërgojnë veprime të tilla, këtë ta kenë si objekt pranë gjykatës për ta shqyrtuar dhe marrë mendimin, nëse do të ishte në rregull me legjislacionin, në këtë rast me statutin e partisë”, tha ai.
