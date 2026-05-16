Pasi përjashtoi jo një, as dy, as tre, por pesë kandidatura që kishin shprehur ambicien për t’u futur në garë për t’u përballur me të në zgjedhjet për kreun e PD, Sali Berisha tha sot se gara “ka qenë, është dhe do mbetet e hapur”.
Duke qenë se do të jetë tek-pullë në votime, Berisha qëllimisht nuk iu referua më zgjedhjeve si një garë brenda PD për kryetarin, por referendum për kryetarin.
“Kjo garë ka qenë, është dhe do mbetet e hapur. Kurrë kjo parti nuk do mund të pranojë bashkëpunëtorë krimi, bandash dhe të qeverisë. Çdo demokrat e demokrate është i mirëpritur në garë. Por jo bashkëpunëtorët e qeverisë dhe të krimit. Nuk ka forcë politike në botë që pranon një gjë të tillë.
Legjitimiteti i kësaj gare përcaktohet nga vota e lirë e anëtarësisë. Kjo është gara më e plotë, më eprore se çdo garë tjetër. Është referendum për kryetarin e partisë”, tha ai.
Pyetjes pse nuk ka kandidatë të tjerë në garë, Berisha u përgjigj: “Sepse, jo se ka asnjë pengesë, por sepse nuk dëshirojnë të marrin një hap të pasigurt për veten e tyre”.
Leave a Reply