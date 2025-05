I ftuar në “LOG.”, kreu i PD, Sali Berisha deklaroi se nuk e ka menduar asnjëherë dorëheqjen, kur bëhet fjalë për farsë elektorale. Berisha tha se Rama nuk lejon zgjedhje.

“Unë jam me një mision, kështu e ndjej, ky mision do të përmbushet, i vështirë por do të përmbushe”, tha Berisha.

Se cfarë do të bëhet në PD, ajo është e hapur, ka votë, cdo njeri ka hapësirën për të thënë mendimin e tij. Por Berisha është në një mision për të mbrojtur një të drejtë themelore.

Në asnjë moment se kam menduar të dorëhiqem, kur janë farsë dhe jo zgjedhje. Nëse do të kishte përgjegjësi të plotë, ky nuk lejon zgjedhje, ky përdor të gjithë shtetin, ka kthyer shtetin “monstër” kundër votës së qytetarëve.