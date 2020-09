Berisha tha se Rama do të dënohet të paktën tre herë me nga 60 vite burg.

“Me ndryshimet kushtetuese Rama tregoi se është i të njëjti mendësie si disa diktatorë që për të zgjatur pushtetin ndryshojnë kushtetutat.

Ai nuk ka të ndalur se është në një tmerr të jashtëzakonshëm. Ai do dënohet në kompleksitet të paktën tre herë nga 60 vite burg”, theksoi ish-kryetari i PD në emisionin “Tempora” në Ora News.

Me sa duket Berisha eshte ne pozite te veshtire pas mundesise se thirrjes per te deshmuar per vrasjen e Azem Hajdarit.

Aq keq duket Berisha sa ka harruar vitin 1997 ku u vrane mbi 4 mije te pafajshem pas hapjes se depove te ushtrise, “Gerdecin” ku biznesi i djalit Shkelzen vrau 26 njerewz dhe plagosi mbi 300 te tjere dhe 21 janarin 2011 ku Garda e Republikes me urdher te tij vrau kater demonstrues te opozites.

Nuki po permendim ketu abuzimet me rrugen e Kombit, shkaterrimin e drejtesise dhe te shtetit nga themelet dhe deri tek ngritja ne “institucion” e vjedhjes se votes nga ana e Sali Berishes, qe po te perllogariteshin me kutin e tij, do duheshin vite e vite burg per t’i shpaguar!