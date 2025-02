Gazetarja e Report Tv, Danjela Maloku, bëri një panoramë të detajuar të situatës më të fundit për atë që po ndodh me garën e Primareve.

“Berisha nuk mund të largohet vetë, ai duhet të mundet. Sepse është budallik të thuash do largohet, ai nuk ikën vetë, normale në demokraci, duhet mundur. Siç thotë edhe Edi Rama, hajde më mundni. Ajo e vitit 2021 ishte marrëzi kolektive, Basha thoshte kështu, mirë ata, po ju çfarë bënit (i drejtohet Dhulit). Unë jam partizan i Primareve. Berisha ka gjetur Damianin e vetë, Albanën. Kur kandidova me Berishën m’i dhanë me kërkim një më një, jo me lista. Primaret kanë rëndësi për debatin e brendshëm dhe shfaqin personin, formimin e tij. Po të shohësh listat dhe emrat të vjen turp t’i shohësh. Metodikën e zbuloi Lulzim Basha, që listat i kontrollonte në qendër. Këta nuk i hapën listat, por i shqyen. Ata që do kandidojnë nuk e dinë anëtarësinë që kanë, sepse s’dalin listat e anëtarësisë. Berisha e bëri në atë mënyrë Primaret dhe listat që të përfshijë Gazment Bardhin”, tha Ibsen Elezi, ish-drejtues i PD Kukës.