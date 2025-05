Kryeministri Rama ka reaguar përmes një postimi në Facebook, pak minuta pas lideri i opozitës, Sali Berisha, njoftoi se do të organizojë një protestë më 16 maj, për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve, në ditën kur në Tiranë do të zhvillohet Samiti i Komunitetit Politik Europian.

“Më 16 maj të gjithë ata do të mblidhen nga të katër anët e Europës në sheshin tënd o Mbret dhe ne, stërnipërit e tu do të jemi të gjithë krenarë për emrin e Shqipërisë tonë, që do të shqiptohet në të gjitha gjuhët e botës”, shkruan Rama në Facebook.