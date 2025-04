Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka prezantuar kandidatët dhe programin e tij qeverisës pasditen e sotme në Kuçovë.

Berisha në një formë akuzoi kampin tjetër politik për “vjedhje të mandatit” për kryetar bashkie, duke u shprehur se I është grabitur fitorja Lefter Maliqit.

“Dua të shpreh nderimet më të mëdhaja për ju. Për degën e demokratëve të Kuçovës. Për fitoren tuaj, në Maj të kësaj bashkie, me Lefter Maliqin. Ja u grabitën, ja u grabitën. Ju garantoj se ligji do të veprojë me forcën më të madhe para atyre që grabitën mandatin tuaj”, tha Berisha.

Nga ana tjetër, teksa e 2 javë Shqipëria dhe diaspora e saj do të votojë për kryeministrin e ri të vendit, kryedemokrati u bëri thirrje që t’i besohet qeverisja e ardhshme koalicionit “Shqipëria Madhështore”, pasi programi i saj sipas Berishës i kthen pas çdo shqiptari taksat e paguara.

“Miq të mi, janë momente shumë të rëndësishme. Janë 2 javë para nesh përcaktuese. Thirrja ime për secilin prej jush, le ti shpallim këto 2 javë, javë të misionit tonë, të një misioni për të trokitur në çdo zemër, për të bindur çdo qytetar, se ky program nuk është për një parti, por është për çdo shqiptar. Nga një anë kthen paratë çdo shqiptari taksat. Nga ana tjetër ky program krijon një mundësi të re për pensionistët. Te kenë një ushqim normal, por dhe ilaçet”, tha Berisha.