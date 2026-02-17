Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, akuzoi nga Foltorja e radhës mbrëmjen e sotme në Krujë, kryeministrin Edi Rama, jo vetëm si autori i shpopullimit të Shqipërisë duke i vrarë shpresën shqiptarëve, por edhe për kapjen e të gjitha pushteteve, duke instaluar një regjim më të egër se ai serb.
Kreu i selisë blu u shpreh se mbi 200 mijë rrogëtarë të administratës janë të partisë shtet.
“Rama ka kapur të gjitha pushtetet. Nga 240 mijë në administratë, mbi 200 mijë rrogëtarë i përkasin partisë shtesë. Me të drejtën e zotit, duhet thënë se u rrit si parti krimi, lindi si e tillë, vazhdon si parti krimi dhe kjo është partia e Ramës. Partia e Ramës ka vendosur një regjim që ka tre gjëra, tre shtylla kryesore; ka vjedhjen, mashtrimin, krimin! Me këto tre shtylla kryesore, kjo parti po i bën Shqipërisë një zbrazje dy deri në tre herë më të madhe, sesa zbrazja që i bëri pushtuesi serb në Kosovë”, tha ai.
Më tej Berisha vijoi akuzat ndaj mazhorancës dhe kreut të saj, duke dhënë shifra të zbrazjes së vendit, nga largimet dhe deri tek lindshmëria, që janë në minimumin historik.
“Kurrë ndonjëherë një komb si yni në këto troje, nuk ka njohur një rrokullisje të tillë si në këto dhjetë vite. Sot, vetëm në hapësirën e Schengen, të BE, në dhjetë vite nga ky regjim u detyruan të largohen 1,1 mln shqiptarë. Po të llogarisim dhe të tjerat janë mbi 45% e popullatës. Njerëz atdhetarë që e duan këtë vend, ku po shkojmë është pyetja? Po shkojmë drejt zhdukjes, zhdukjes së pashmangshme. Nga këta 1,1 mln që kanë ikur, 70% janë nën 45 vjeç, lindjet sot janë 76% më të ulëta se në 1991. Pse kjo? Pse nga 2007-2014 popullata në Krujë, Tiranë e Shqipëri rritej nga viti në vit, është statistikë nga instituti kjo”, vijoi lideri i opozitës.
Sipas Berishës, ky regjim ka vrarë shpresën e shqiptarëve dhe po ua nxin jetën nga vjedhjet dhe plaçkitjet, deri tek krimet.
