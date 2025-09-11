Kryetari i Partisë Demokratike mblodhi sot grupin e ri parlamentar të dalë nga zgjedhjet e 11 majit, ku foli për objektivat në sesionin e ri të Kuvendit dhe shpjegoi pse opozita vendosi të hyjë në Parlament në vendimin e marrë dje nga Kryesia.
Ai pohoi se ka marrë shumë mesazhe dhe ka pasur shumë demokratë dhe demokrate zemërthyera, por sipas tij, prezenca në Parlament është lufta me narkoregjimin që ka vendosur një nga censurat më të mëdha nëpërmjet mediave që kontrollon. Ai nënvizoi se “Rama sot do ishte i kënaqur nëse ata do vendosnin dje të mos hynin në Parlament”.
“Ju garantoj se Edi Rama do festonte sonte nëse ne do vendosmin të mos ishim në Parlament. Ishte vendim i vështirë, por i domosdoshëm dhe do kishte shumë pasoja nëse do merrnim vendim tjetër, për betejë jetike të opozitës, ndaj e nisa fjalimin me këtë”, tha Berisha.
Ai shpjegoi më tej edhe kontrollin e pushtetit që ka kryeministri Rama aktualisht, e që lind nevojën për ta vazhduar betejën e vështirë me regjimin që duket i gjithpushtetshëm.
“Rama shpalli sot pushtetin e vazhdueshëm dhe permanent, e mendon opozitën si stoli. Shumë mendojnë se ne po bëjmë gabim të rëndë që po hyjmë në parlament. Por unë i ftoj ata të ndalen në një moment fondamental dhe që ne demokratët duhet të kemi parasysh, efektin shkatërrimtar të censurës mbi ne. Ne mendojmë se flasim me njëri-tjetrin, dalim me ndonjë studio edhe e mendojmë se folëm me qytetarët. Por këto nuk janë as një e dhjeta e qeverisë”, u shpreh kreu i selisë blu.
Ai qetësoi edhe mbështetësit demokratë për këtë vendim që mori kryesia:
“U them demokratëve dhe demokratëve që mbetën zëmerthyer nga vendimi i djeshëm i Kryesisë, se prania jonë në parlament duke qenë zëri i tyre, është në kushtet e thella të narkodiktaturës dhe me rëndësi jetike për realizimin e qëllimeve tona”.
