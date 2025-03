‘Për Berishën janë edhe 41 vepra të tjera për të cilat ai akuzohet, duke nisur nga Gërdeci, 21 Janari e vrasjet në Tropojë’, kështu është shprehur avokati Idajet Beqiri.

I ftuar mbrëmjen e sotme në ‘Frontline Intervieë’ në Report Tv, ai tha se për 11 prej tyre ka nisur edhe hetimi dhe janë marr edhe provat.

‘Për Berishën janë edhe 41 vepra të tjera, duke nisur nga Gërdeci, 21 janari, vrasjet në Tropojë. Janë 41 akte kriminale të tjera, e vrave Kosta Trebickën kjo është çështje më vete, e vrave Sokol Haklaj dhe e pranove edhe vet, kjo është më vete. Vjedhja e floririt të Kërrabës është në Gjykatë të Lartë. Shumica e këtyre dosjeve, për 11 dosje janë hapur hetimet, ka nisur procedimi penal dhe janë marr prova dhe pritet që të shkojnë në gjykatë dhe janë krime të rënda që ka bërë Berisha dhe Meta. Mund të shkojnë edhe para 11 majit’, tha ai.

Teksa u ndal tek seanca në Gjykatën e Apelit të Posaçëm për kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj e cila u shty për nesër, Beqiri tha se ndaj Veliajt duhet që të ndryshohet masa e sigurisë arrest me burg.

Sipas avokatit, Veliaj nuk rrezikon që të prish provat, pasi tashmë provat janë marr.

‘Masa duhet të ndryshojë. Nuk flasim për fajësi dhe pafajësi jemi në fazën e masës së sigurimit, masa burg pa afat ka politizim dhe ka një tip hakmarrje dhe të tëra këto i bëjnë ata që s’duhet ti bëjnë, sepse është një institucion i rëndësishëm SPAK-u. Ai nuk ka rrezikshrëmi, sepse është një person që e kanë votuar shqiptarët. Dhe ti si gjykatë nuk do ta marrësh në konsideratë këtë imunitet që personi ka. Thuhet do prishen prova. Cilat prova? Provat janë marr. Nëse ke bërë një transfertë bankare, aty qëndron nuk prishen provat. Do arratiset? Ai ishte në Amerikë dhe erdhi prap. Ai duhet që të hetohet në gjendje të lirë kur nuk ka rrezikshmëri’, tha ai.

Avokati u ndal edhe tek kandidimi i Ilir Metës në lista të mbyllura si deputet i qarkut të Tiranës edhe pse i arrestuar dhe paraburgosur prej 21 tetorit 2024. Ai tha se pavarisht se mund të zgjidhet deputet, nuk mund ti shpëtojë dot drejtësisë.

‘Ndryshimin juridik nuk ka, mandatin mund ta marrësh por kur je në hetim nuk shpëton dot. Dënimin do e marrësh dhe si shmangesh dot përgjegjësisë penale edhe pse zgjidhesh deputet’, tha ai.