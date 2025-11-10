Analisti Preç Zogaj, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, komentoi motivet që kanë çuarr në thirrjen e ish-kryeministrit Berisha në SPAK të premten për t’u pyetur për ngjarjen e rëndë të 21 janarit 2011. Sipas Zogajt, SPAK do të duhet të hetojë disa aspekte të kësaj ngjarjeje të rëndë, që kanë të bëjnë me shpërdorimin e detyrës, prishjen e provave dhe pastrimin e skenës së krimit.
“Është arritur në konkluzionin se kjo është një krim shtetëror, janë vrasje shtetërore dhe nga kjo pikëpamje Gjykata e Lartë i kërkon SPAK-ut që të hetojë në tre aspekte.
Një është për të hetuar për vrasje në rrethana të cilësuara, sepse nga hetimi i mëparshëm i prokurorisë së Tiranës dhe nga gjykimi i mëparshëm vrasjet janë konsideruar si vrasje nga pakujdesia.
E dyta i kërkon që të hetojë për shpërdorim detyre, sepse dikush ka shpërdorur detyrën, sa kohë që ata e cilësojnë si vrasje shtetërore dhe e treta hetojnë për prishjen e provave, për pastrimin e skenës së krimit. Nga kjo pikëpamje, unë mendoj se SPAK-u ka një hapësirë, ka shumë lëndë, si me thënë, për të hedhur dritë dhe është detyrë e SPAK-ut që të hedhë dritë për të trija këto çështje.
Minimalisht, nja dy-tre gjëra janë flagrante. Flagrant është refuzimi i urdhërit të Prokurores së Përgjithshme për të ndaluar, jo për të arrestuar, oficerët që ishin të pranishëm dhe ishin protagonistë në këtë skenë krimi. Dhe drejtori i policisë së Tiranës në atë kohë, apo i policisë së shtetit, s’e mbaj mend mirë, Burgaj është urdhëruar nga kryeministri i vendit që të refuzojë prokurorinë. Kjo ka bërë bujë të madhe në Shqipëri në atë kohë.
I gjithë trupi diplomatik, vendet, partnerët dhe presidenti i Francës janë habitur se si mund të pengohet zbatimi i një urdhëri të prokurorit për të hetuar rreth një skene krimi ku janë vrarë katër njerëz. E, e dyta ka të bëjë me prishjen e provave, pengimi i prokurorëve për të hetuar në kohë reale në moment. Së paku 48 orë, ndoshta edhe më shumë, autorëve të kësaj masakre që të ndërhyjnë, të prishin prova që i ka zbuluar FBI-ja dhe nuk i ka zbuluar prokuroria jonë.
E para është fshirja e serverit të kryeministrisë, i cili ka filmuar para dhe brenda nuk e di ç’ka filmuar, por ai është prishur sipas FBI-së, duke filluar nga mesnata e 22 janarit deri në orën pesë të mëngjesit.
Ndërhyrja në armën e ish-komandantit të Gardës, Andrea Prendi, FBI-ja ka zbuluar se ai ka ndërruar tytën e armës. Dhe ka dhe elementë tjerë që lidhen me pastrimin e skenës së krimit.
Thelbi i hetimit është të hetohet nga doli kush urdhëroi, pse u qëllua mbi turmë, pse qëlloi garda mbi turmë në një kohë kur demonstrate”- tha Zogaj.
