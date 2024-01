Deputeti Petro Koçi në mbledhjen online të komisionit të ligjeve u shpreh i shqetësuar lidhur me aktivitetin e komisioneve parlamentar i cili për të shmangur skenarin kaotik që prej 3 muajsh organizojnë deputetët e Berishës dhe të Bardhit është kthyer në online.

Koçi foli ashpër duke thënë se po bredhin si bandë nëpër dyert e komisioneve.

“Deputetët e opozitës na kanë dhunuar të drejtën e fjalën në Kuvend. Opozita e ka braktisur parlamentarizmin, nëse nuk e ka braktisur kuvendin e bën vetëm për të mos ju ndërpritet paga.

Deputetët e opozitës po bredhin si bandë nëpër dyer të komisioneve për të penguar funksionimin e komisioneve” tha Koçi.

Më tej u ndal dhe tek Berisha duke thënë se ndodhet përballë SPAK jo për faj të Edi Ramës, as deputetëve por për faj të fëmijëve të tij, madje dhe deputetët e tij po e marrin në qafë.

“Situata ku ndodhet Berisha nuk është për faj të SPAK, as për faj të Edi Ramës, as të PS dhe as të PD. Fajin për të e kanë fëmijët e tij, ata që ju bëri kokën tani po ja hanë kokën këtij vetë.