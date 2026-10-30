Analisti Frrok Çupi ka komentuar protestat e dhunshme dhe zhvillimet e fundit politike, duke akuzuar kreun e Partisë Demokratike, Sali Berisha, si përgjegjës për klimën e dhunës.
Në një intervistë për emisionin “Tirana Live”, Çupi u shpreh se Berisha po përpiqet të distancohet nga aktet e dhunshme, ndërsa sipas tij, përmes këtyre veprimeve është sulmuar jo vetëm shteti, por edhe Europa.
Analisti i cilësoi zhvillimet si një situatë të rëndë për Perëndimin, duke theksuar se masat ndaj dhunës duhet të jenë në përputhje me legjislacionin europian.
“Në mënyrën më minimale të logjikës, pritet që Berisha të shkarkojë përgjegjësinë e dhunës. Ua ka shkarkuar dhunën Lapajt, Shehaj dhe Qori. Berisha gjeneron vetëm dhunë, dhunë shtetërore, jo personale. Ndodhemi në një situatë përballë shembujve shumë të rëndë.
Në krye të dhunës vazhdon të qëndrojë Berisha. Ai po tenton që të bindë dikë në politikën botërore që ‘unë e dënoj dhunën’. Kjo është një nga situatat më të rënda për Perëndimin. Politika sulmoi shtetin. Me aktet e dhunës Berisha sulmoi Europën.
Masat ndaj dhunës janë sipas legjislacionit europian. Kësaj here e gjithë paketa vjen me të drejtën dhe me përjashtimin, sigurimin”, tha Çupi për ABC News.
Leave a Reply