Ish-Presidenti i Klubit Partizani, Paro Laçi ia ka thënë drejtpërdrejt në studion e ABC News, avokatit Idajet Beqiri se Sali Berisha i ka dhënë urdhër ta vrasin atë.

Ai ka theksuar se kjo ngjarje ndodhi kur u futën në një stadium në Luksemburg.

“Sot çdo demokratë e kupton shumë mirë se kush janë interesat e Sali Berishës. Ai nuk i inkurajon asnjë nga demokratët, thjesht merret me personat e lidhur me krimit. Qëllimi I tij është të mbledhi disa persona që lidhen me krimin, të lëndojë disa policë dhe të ikë. Unë pash aty disa persona të lidhur me krimin, një ndër ta është Flamur Noka, i cili është I lidhur me krimin dhe faktet do të dalin. Është regjistruar procedimi penal dhe ai po hetohet. Ai nuk ngjall më shpresë te demokratët, por te personat e lidhur me krimin.

Një ndër ta që Berisha ka dhënë urdhër jam unë. Kush ka qenë pjesë e delegacionit shqiptar, e di që Ilir Meta nuk erdhi sepse kishte frikë mos e vrisnin.

Në këtë ndeshje ne Luksemburg, kur jemi futur në stadium, Berisha ka dhënë urdhër për vrarë avokatin Idajet Beqiri. Këtë e dinë të gjithë.

Ai ka bërë shumë plane për të vrarë, dhe shumë njerëz kanë vdekur në mënyrë enigmë, si sekretarja e tij në moshë shumë të re. Po ta hedhësh një kokërr ngjyrë jeshile në gotë, vdes”, tha Laçi./abcnews.al