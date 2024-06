Pak ditë pasi Sali Berisha fitoi nga Apeli vulën dhe logon e Partisë Demokratike, vjen edhe një reagim nga Uashingtoni.

Ambasada amerikane në Tiranë është pyetur sot nga mediat nëse ky vendim i gjykatës ndryshon raportet e SHBA me Sali Berishën dhe grupimin e tij.

Por në një përgjigje të prerë, Ambasads shprehet se:

“Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur non-grata mbetet i pandryshuar: ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sanksioneve të SHBA dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individë të shpallur nga SHBA”.