Sali Berisha mendon se “shfaqja” e Edi Ramës para shqiptarëve po merr fund. Dhe këtë kreu i PD-së e krahason me atë që ndodhi në SHBA, ku Trump largoi nga ndikimet në politikë dhe ekonomi miliarderin Soros.

“Ky u përpoq të dashur qytetare dhe qytetarë të Klosit ta varrosë Opozitën. Ky u përpoq ta bëjë Shqipërinë pa Opozitë. Por Shqipëria pa Opozitë kishte qenë 40 e ca vite. Dhe ky tani, bëri gjithçka, që Shqipëria i bëri gropën Opozitës dhe u mbështet fuqishëm nga Xhorxh Soros. Jo vetëm ai. U mbështet fuqishëm nga Anthony Blinken, etj. por, ai që përpiqet t’i bëjë gropën tjetrit, bie vet në gropë. Tani, pas fitores së Dondal Trump, Xhorxh Sorosit iu shtyp koka në Uashington, por atë që meritonte mori Anthony Blinken. Ai është non grata në vendin e tij dhe nuk i lejohet të ndërhyjë në asnjë ndërtesë federative për aktin e tij të poshtër, të turpshëm që ka bërë ndaj vendit të tij”, tha ai.

Në një takim me banorët e Klosit, Berisha premtoi se statusi i minatorit do të marrë zgjidhje njëherë e mirë me ardhjen në pushtet të Partisë Demokratike.

“Sot, unë takova minatorët dhe çfarë u thashë. U thashë: shiko, 100 ditët e para statusin do ta miratojmë, padiskutim. Pse e thashë këtë? Dhe ua thashë tjetrën. Ai status është borxh. Në qoftë se ka një kategori që shoqëria shqiptare ka borxh janë minatorët, naftëtarët, gjeologët deri diku. Borxh. Kanë punuar kanë nxjerrë miliona e miliona ton minerale dhe vet kanë lënë shëndetin aty. Janë paguar në mënyrën më të pamerituar. Ndaj dhe unë, iu premtova atyre se do kenë pensionin më të lartë në vend. Se nuk do ketë rrogë nën 1 milionë, dhe se, sipërmarrësit, pikërisht këtë rritje rroge, në trajtimin tjetër që do u bëhet, qeveria do ua kompensojë me ulje taksash. Sikundër, rentën do t’ua lëmë komunisteve lokale”, tha ai.