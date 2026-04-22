Sali Berisha ka mbledhur këtë të mërkurë, më 22 prill, grupin parlamentar të kësaj force politike.
Fjalën e tij, Berisha e nisi me një falënderim për pjesëmarrësit në protestën e së premtes së kaluar.
“Dua të pranoj se në kushtet aktuale, kurrë ndonjëherë në historinë e këtij vendi, protesta nuk ka qenë, kryengritja nuk ka qenë më e domosdoshme dhe më jetike për vendin. Edi Rama mendoi se mbylli aferat që shkoi 2.2 miliardë të tij me Lubi Ballukun. Dhe e vërteta është, duhet të pranoj, pas 3 muajsh, ai i mbylli dyert përfundimisht organit të akuzës dhe e mbylli dosjen e tij me Ballukun. Kjo është e pamohueshme, e mbylli me prokurorët.”, shtoi më tej Berisha.
Ai u shpreh para deputetëve demokratë dhe para publikut që po e ndjek atë live, se “kryengritja tjetër duhet të jetë më e fuqishmja që ka njohur Shqipëria”.
Mes të tjerash, Berisha kritikoi dhunën që sipas tij kanë kryer efektivë të policisë ndaj protestuesve por edhe deputetëve pjesëmarrës në protestën e opozitës.
“Unë gjithashtu shpreh revoltën më të madhe, denoncimin më të ashpër për sulmin brutal që u bë ndaj deputetëve tanë në protestën e 17 prillit. Sulm i planifikuar. Sulm i organizuar në të cilin u përdorën ndaj deputetëve dhe protestuesve të gjitha mjetet e dhunës, granata, spraj ariu, spraj toksik, plumba gome, pompa uji dhe shishe molotov. Goditja e deputetëve, të cilët janë një faktor madhor në garantimin e karakterit paqësore të kryengritjes tonë, përbën aktin më primitiv të Edi Ramës ndaj kundërshtarëve politikë. Frikacak dhe i paburrë, gjen banditë me uniformë për të goditur deputetët e opozitës. Të gjitha këto janë një detyrim i ri madhor i yni për të vazhduar protestat e fuqishme, për të vazhduar kryengritjen tonë paqësore.”, deklaroi ai.
Leave a Reply