Analisti Roland Bejko në një intervistë në “Tirana Live” foli për zhvillimet politike, duke u ndalur tek situata në Partinë Demokratike.
Gjatë intervistës, Bejko u shpreh se PD fillimisht duhet ‘që të ribëhet’, duke nënkuptuar që të ndryshojnë të gjitha, pasi sipas tij aktualisht “është pronë e Berishës”.
“Berisha ka qenë aty, në vendimet e mëdha. Sa për hapjen kemi gjithë jetën që themi për hapje në PD. Ka humbur besimi…Ndaj hape sa të duash Partinë Demokratike… Edhe gjatë kësaj kohe që Berisha u kthyer për të shpëtuar PD, por ai vetëm e thelloi krizën në PD. Berisha pas zgjedhjeve të 2021 u kthye dhe mbështeti Bashën që humbi… në atë kohë po të ndërhynte dhe të tregonte se ishte koha për PD për ta shpëtuar…Por ai e ndau e përçau, u rrahën e fyen me njëri tjetrin…Duke qenë edhe me një status non grata e bëri edhe më keq. Pra e bëri më personale dhe kjo u manifestua atje ku ai tha se nuk do ta bënte më se e kishte bërë paraardhësi i tij…”, tha Bejko.
Gjithashtu gjatë intervistës, Ilir Alimehmeti bëri edhe një koment, për zbatimin e nenit “Basha” në PD…
“Nëse dikush mendon që ky statut nuk është zbatuar mund t’i drejtohet organeve ligjore. Ndaj na lejoni në forumet e brendshme të bëjmë punën e brendshme. Por ajo që na intereson rikthimi tek meritokracia…Sa më pranë bazës shkon aq më e qartë bëhet situata…A është zbatuar apo jo statuti, unë jurist nuk jam. Ka një gjykatë aty…Por nuk di të ketë çështje që të jetë çuar nga ndonjë prej anëtarëve”, tha ai.
Nga ana e tij, Bejko, shtoi se ‘Berisha është Berishizmi’, pra konfliktuazime dhe mosrespektim i rregullave.
“Brenda partisë kanë frikë nga berishizmi…Berisha duhet të bëjë një hap pas, të bëhet një proces përbashkues…të jetë i ndershëm pa delfinin e kryetarit, por edhe me Berishës sado të riformatohen këta, nuk fitojnë dot më besim. Zotëria mori vota sepse qytetarët patën besim të ky”, tha Bejko.
Bashkëngjitur bisedës në studion e “ABC News”, në analizën e tij Ilir Alimehmeti, tha se një ndër gabimet më të mëdha si këndvështrimit të tij që ka bërë PD, është bojkotimi.
“A duhet të hyjmë në parlament, mendoj se po. Unë jam shumë i qartë me të gjithë diskutimin. Në mendimin tim këto ishin votime dhe jo zgjedhje absolute… Gabimi madhor që ka bërë PD është bojkotimi…Në fund je zgjedhur përfaqësues i njerëzve për elemente të rëndësishme dhe të paktën për reformën territoriale dhe reformën zgjedhore duhet të jetë e pranishme. Nëse nuk kemi një census të partisë nuk bëjmë dot një organizim pune afatgjate…”
