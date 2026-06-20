Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se mbështet plotësisht protestën masive të qytetarëve që po zhvillohet në Tiranë.
Duke folur në një komunikim online me qytetarët, Berisha tha se 5 kërkesat e protestuesve përkojnë me betejat e opozitës ndër vite.
Ai u bëri thirrje mbështetësve të Partisë Demokratike nga e gjithë Shqipëria që të marrin pjesë në protestë.
“Edhe sot shfrytëzoj rastin të bëj thirrje anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike nga Pogoni, Kakavija, në Vermosh dhe në Valbonë, të vërshojnë drejt Tiranës në protestën më madhështore të kombit. Qytetare, rinore, jo partiake”, u shpreh Berisha.
Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, ai u pyet lidhur me qëndrimin e tij ndaj protestës dhe pretendimeve për politizim.
“Absolutisht asnjë përpjekje, e nderuar zonjë. Të garantoj që nuk është bërë asnjë përpjekje. Por mos harro një gjë: kemi 13 vite që protestojmë kundër Edi Ramës… dhe 5 kërkesat e protestuesve janë njëkohësisht edhe kërkesat tona”, tha Berisha.
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