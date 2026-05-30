Sali Berisha reagoi sot për herë të parë lidhur me takimin që Ervin Salianji zhvilloi dje në zemër të Tiranës më demokratë të shumtë.
Kreu i PD-së, nuk pranon se në takimin e Salianjit kishin shkuar anëtarë dhe ithtarë të hershëm të Partisë Demokratike.
“Asnjë demokrat nuk ishte aty. T’u themi të vërtetën. Ata që ishin dhe ata që dolën janë prej kohësh të ndarë nga PD, ose nuk kanë qenë kurrë në PD. Asnjë demokrat nuk ishte në mënyrë absolute që ndjek PD-në“,- tha Berisha.
Pas Salianjit, duket se Berisha do të përjashtojë nga PD-ja edhe Hysen Kadinë, më të votuarin e Primareve në Qarkun Tiranë. Arsyeja? Sepse mori pjesë në takimin e djeshëm të ish-deputetit demokrat.
“Cilido që ndjek Salianjin i mbyll hesapet me PD-në. Nuk janë kritika ato. Ata kanë veprime konkrete kundër Partisë Demokratike”
