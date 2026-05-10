Kryetari i PD, Sali Berisha thotë se kryeministri Edi Rama mashtroi qytetarët duke deklaruar se negociatat me BE kanë avancuar dhe se kjo është vlerësuar edhe në raportimin e komisionit të jashtëm të PE.
Berisha u shpreh se Rama fshehu gjetjet e vërteta të raportit, cili sipas tij, konstatonte probleme në rritjen e korrupsionit dhe në zhvillimin e zgjedhjeve të lira.
Teksa Rama e vlerëson mbajtjen e Kongresit Botëror të Ligjit në Tiranë si krenari për drejtësinë e re, Berisha thotë se edhe në këtë kongres Shqipëria përfaqësohet nga persona të korruptuar.
Mashtrim e cilësoi dekalaratën e kryeministrit se 60 % e hapësirës në mediat e zë opozita, duke thënë tha se 90% mediave në vend kontrollohet nga kryeministri.
